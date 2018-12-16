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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها القمة الخليجية

    12:30 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها القمة الخليجية

    الشيخ خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين

    القاهرة - مصراوي:

    أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء إعلان تركيا عن نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها تخلت عن القومية وقررت التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما قال الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني، إن قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي.

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