أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها القمة الخليجية
القاهرة - مصراوي:
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء إعلان تركيا عن نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها تخلت عن القومية وقررت التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما قال الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني، إن قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي.
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