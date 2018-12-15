مساعد الرئيس السوداني: نمضي لتحقيق السلام ونلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم (أ ش أ)

قال مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن السودان يمضي بكل قوة لتحقيق السلام، وذلك ليست قضية تكتيكية وليس فقط بوقف الحرب بل بتحقيق السلام الاجتماعي وجمع كل السودانيين على صعيد واحد متصافين أحباء ، مؤكدا الالتزام بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني وتأكيد القيم التي التقى عليها الحزب مع كل القوى السياسية في الحوار.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم السبت، مؤتمرات بناء الحزب بولاية الخرطوم بمؤتمر شعبة أساس البياضة ودجبارة الله بمنطقة وادي سوبا محلية شرق النيل، بحضور نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وعدد من قيادات الحزب و 1109 أعضاء بشعبة أساس البياضة.

وأضاف إبراهيم أن المؤتمر الوطني قدم الدعوة لقادة الحركات المسلحة وكذلك الصادق المهدي، للمشاركة في صناعة دستور دائم للسودان حتى وإن لم يتفقوا مع الحزب حوله ، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد قيام اللجنة العليا لصياغة الدستور وإطلاق نقاش شامل حوله مع كل القوى السياسية.

وأكد على عبور السودان للأزمة الاقتصادية الحالية، بقوة وصلابة الشعب السوداني والتفافه حول قيادته، منوها بأن السودان واجه أزمات أقوى من الماثلة الآن وتجاوزها، كاشفا أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني شكل لجنة عليا لمتابعة وضع وتنفيذ الحلول للأزمة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الحزب.

وجدد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب ترشيح الرئيس عمر البشير رئيس الحزب لدورة رئاسية جديدة في 2020، داعياً كل القوى السياسية للاستعداد للانتخابات من الآن، مؤكدا التزام المؤتمر الوطني بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة على أساس قانون الانتخابات، وأن يكون انتخاب الولاة مباشرة من الشعب، منوها بأن الدوائر الانتخابية ستكون المنافسة فيها حرة وأن حزبه سيسعى لتمتين تحالفاته مع شركائه السياسين.

وانتقد مساعد الرئيس السوداني دعاوى التخريب التي يطلقها من سماهم "مناضلي الكيبورد" المقيمين بالعواصم الأوربية ، مؤكداً أن الشعب السوداني ملتف حول قيادته وبعيد عن هذه الأطروحات التي تستغل الأزمات العابرة.