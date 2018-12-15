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    تعليمات للشرطة الفرنسية بإخلاء الشوارع من المتظاهرين

    09:06 م السبت 15 ديسمبر 2018
    تعليمات للشرطة الفرنسية بإخلاء الشوارع من المتظاهرين

    باريس (أ ش أ)

    ذكرت قناة (الحدث) العربية أن الشرطة الفرنسية تلقت تعليمات بإخلاء الشوارع من المتظاهرين.

    يأتي ذلك فيما تقوم قوات الشرطة بإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين، وتظهر الصور المباشرة حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

    وقد أعلنت الشرطة الفرنسية ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات حركة (السترات الصفراء) التي انطلقت اليوم السبت، في العاصمة باريس إلى 107 أشخاص.
    وقالت وزارة الداخلية إن نحو 69 ألفا من أفراد الشرطة انتشروا لتأمين احتجاجات، اليوم، وأنه تم تعزيز القوات في مدن تولوز وبوردووسانت ايتيين.

    واشتبكت الشرطة الفرنسية مع محتجي السترات الصفراء، فيما سار مئات من المتظاهرين قرب قوس النصر بوسط باريس، في ظل انتشار أمني مكثف.
    يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألغى الزيادة التي كانت مرتقبة في الضرائب على الوقود، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في إنهاء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي طالبت بخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين المعاشات التقاعدية.

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    احتجاجات فرنسا الشرطة الفرنسية السترات الصفراء اخلاء الشوارع

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