رئيس الوزراء التونسي: السعودية منحتنا مساعدة مالية بنحو 830 مليون دولار

كتب - مصراوي:

قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إن المملكة العربية السعودية قدمت لبلاده مساعدة مالية بنحو 830 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء التونسي. ونقل التلفزيون التونسي عن بن سلمان قوله "علاقاتنا مع تونس ممتازة منذ وقت طويل ...ولا يمكن أن أزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس" ووصف الرئيس التونسي بأنه "مثل والدي".

ومن جانبه قال السبسي إن ولي العهد السعودي "ليس مجرد ضيف على تونس بل إنه في بيته هنا"، وأضاف أنه يأمل ان تكون هذه الزيارة انطلاقة جديدة لدفع العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان أصدرته لاحقا أن بن سلمان والسبسي ناقشا سبل تحسين التعاون الثنائي في مجالات "الاقتصاد والتمويل وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمكافحة التطرف والإرهاب".