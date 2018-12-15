غدًا.. رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبدأ زيارة للجزائر

الجزائر (أ ش أ)

يبدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك - يون، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر تلبية لدعوة أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية اليوم السبت، أن هذه الزيارة، التي تستمر 3 أيام، تأتي في إطار دعم علاقات التعاون ين الجزائر وكوريا الجنوبية اللتان يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية الموقع في عام 2006 بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الكوري الجنوبي.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي سيناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية وسبل تدعيم التعاون المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن مجلس الأعمال الجزائري - الكوري الجنوبي والذي يجمع مؤسسات اقتصادية من البلدين، سيعقد دورته الخامسة بالجزائر على هامش هذه الزيارة.