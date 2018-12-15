صحف بريطانيا تسلط الضوء على انقسامات في مجلس الوزراء حول اتفاق "بريكست"

لندن (أ ش أ)

سلطت الصحف البريطانية الضوء اليوم السبت، على وجود انقسامات أشبه بالحروب داخل مجلس الوزراء البريطاني حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء ثان للـ"بريكست" أو أنه ينبغي على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوصل للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق كأولوية عليا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن كلا من وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند ووزيرالعدالة ديفيد جايوك ووزيرة العمل والمعاشات أمبر راد ووزير الأعمال البريطاني جريج كلارك ونائب رئيسة الوزراء ديفيد ليدينجتون قاموا بتصعيد المناقشات في احتمالية عرض إجراء استفتاء اَخر للشعب البريطاني بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب ما أعلنته صحيفة (ذا صن) البريطانية..طالب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد رئيسة الوزراء بتعزيز الاستعدادات لخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق الموقف ذاته الذي أبداه كل من رئيسة مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم ووزيرة التنمية الدولية بيني مورداونت.

ودعت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية ، ماي إلى ضرورة تجربة شيء مختلف في حال رغبتها في تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" داخل البرلمان وذلك بعد رفض القادة الأوروبيين إعادة فتح مفاوضات الخروج .. كما طالبتها ببناء ائتلاف داخل البرلمان ليدعم بعض أشكال اتفاق "بريكست"..موضحة أن الاتفاق الحالي يمكن ألا يحوز على موافقة نواب البرلمان البريطاني.