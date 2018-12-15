تسمم زوار معبد هندوسي

)بي بي سي):

قالت الشرطة الهندية إن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد.

واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث الذي وقع يوم أمس بعدما أصيب بعض المشاركين بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد.

وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.

وذكرت تقارير إعلامية في الهند أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري.