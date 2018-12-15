الجامعة العربية تدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

القاهرة – (مصراوي):

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، إعلان رئيس وزراء أستراليا، باعترافه بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس، ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيعًا لممارساته، وعدوانه المتواصل والمتصاعد، خاصة في الآونة الأخيرة بجيشه ومستعمريه على الشعب الفلسطيني، وأبسط حقوقه استهتارًا بالقانون والشرعية الدولية، وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبّر عن إرادة المجتمع الدولي.

وأضاف السفير أبو علي، أن هذا القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز الذي يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب، مسيحييهم ومسلميهم، كما جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ سيكون له تداعيات تضاعف من أسباب وعوامل التدهور وتدمير آفاق السلام، وتشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه، وغطرسته، واستيطانه، وتحديه للقرارات، والإرادة الدولية، باستباق متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن هذا القرار، يكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية، وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الأسترالية، خاصة وأن الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية التي سبق اتخاذها، والتي حذرت من مغبة الإقدام على مثل هذا القرار سواء من أستراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام وللعلاقات مع الدول العربية.