الجمارك السعودية: لن نسمح بدخول "شجرة الكريسماس"

كتبت - إيمان محمود

أكدت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أمس الجمعة، منع دخول شجرة عيد الميلاد "الكريسماس" في المملكة السعودية، مع اقتراب دخول العام الميلادي الجديد 2019.وردت "الجمارك السعودية" -عبر حسابها في تويتر- على سؤال أحد المتابعين الذي استفسر عن سماح دخول الشجرة المعروفة بشجرة الميلاد أو (شجرة الكريسماس) إلى أرض المملكة ؟"، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجاء رد الجمارك: "مرحبًا بك، يُمنع دخول شجرة الميلاد شجرة الكريسماس".

وتخاطب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، في مُقتبل كل عام ميلادي، المواطنين داخل المملكة، بالمؤسسات والفنادق والمطاعم والشركات، بمنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الميلاد.