أبو مازن يجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس، يقوم باتصالات محلية واقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشيخ في تصريحات لتلفزيون فلسطين، اليوم السبت، إن الرئيس أعطى تعليماته المباشرة لإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري فورا، الذي فجرته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

وأكد أن القيادة تتابع بالتفصيل الاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وموقف القيادة الفلسطينية لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية، مبينا أن حكومة نتنياهو تسعى لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

وأشار الشيخ إلى أن الرئيس محمود عباس سيتوجه غدا إلى عمان لعقد اجتماع مع ملك الأردن عبد الله الثاني لبحث العدوان الاسرائيلي ضد الشعب.