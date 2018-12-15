استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد تعيينه المثير للجدل

كولومبو- (د ب أ):

استقال رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا اليوم السبت، بعد سبعة أسابيع من تعيينه، رغم افتقاره إلى دعم البرلمان.

ووقع راجاباكسا، رئيس سريلانكا السابق (2005—15)، الذي أُتهم بارتكاب جرائم حرب خلال محاولته الناجحة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، على خطاب الاستقالة في مقره الرسمي في كولومبو.

وسجل رئيس الوزراء المستقيل أيضا بيانا، قال فيه إنه استقال لتمهيد الطريق للرئيس، مايثريبالا سيريسينا لتعيين رئيس وزراء جديد.

ومن المتوقع أن يستدعي سيريسينا الرجل الذي أطاح به من منصب رئيس الوزراء في تشرين أول/أكتوبر، وهو رانيل ويكريمسينجه لرئاسة الحكومة.

وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس غدا الأحد.

وكان الرئيس قد أقال ويكريمسينجه بشكل غير متوقع، وعين راجاباكسا محله في 26 تشرين أول/أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على أغلبية في البرلمان.

ثم حل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا ألغت الشهر الماضي تلك الخطوة.

وفي بداية هذا الشهر، أوقفت محكمة الاستئناف عمل راجاباكسا وحكومته وهو قرار دعمته المحكمة العليا أمس الجمعة.

وقد أدت الأزمة السياسية إلى تعطيل الخدمات الحكومية وتأخير تقديم مشروع موازنة العام المقبل.