روسيا: أمريكا لم ترد على مذكرتين بشأن سوريا ومعاهدة للصواريخ

موسكو- (دب ا):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أرسل قبل بضعة أيام مذكرتين إلى نظيره الأمريكي ، جيمس ماتيس، لكن ردا رسميا لم يتبعهما، مما يدل على عدم الرغبة في إجراء حوار منطقي مع روسيا.

وقال كوناشينكوف :"ركز وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مذكرته الأولى لوزير الدفاع الأمريكي، ماتيس على مشكلة مخيم الركبان التي لم تحل بعد، حيث أجبر أكثر من 50 ألف سوري على البقاء في ظل أصعب الظروف"،بحسب وكالة سبوتنيك .

وأضاف كوناشينكوف، أن شويجو، اقترح بمذكرة الاحتجاج الثانية على رئيس البنتاجون جيمس ماتيس مناقشة الخلافات بين روسيا و الولايات المتحدة المتعلقة بشأن شروط الامتثال لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وتابع "على الرغم من مرور ثلاثة أيام على اقتراح وزارة الدفاع الروسية، رد رسمي من الإدارة العسكرية الأمريكية لم يتبع، ما يدل عن إحجام الجانب الأمريكي عن الحوار العقلاني والمهني مع روسيا من أجل حل القضايا الموضوعية للأمن الإقليمي والعالمي".

وذكر كوناشينكوف أنه فضلا عن ذلك أعرب شويجو في مذكرته عن استعداد الجانب الروسي لإجراء حوار مفتوح وموضوعي مع البنتاجون بشأن جميع القضايا الملحة في جدول الأعمال المشترك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة اعربت عن اعتزامها الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ، متهمة روسيا بانتهاكها ،وهو ما نفته موسكو.