وزير الدفاع الروسي يبعث برسالة لنظيره الأمريكي بشأن مخيم الركبان السوري

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو، بعث رسالة إلى نظيره الأمريكي جيمس ماتيس تناولت مشكلة مخيم الركبان لللاجئين السوريين .

وقال كوناشينكوف ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "ركز وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مذكرته لوزير الدفاع الأمريكي، على مشكلة مخيم الركبان التي لم يتم حلها بعد، حيث تم إجبار أكثر من 50 ألف سوري على البقاء في ظل أصعب الظروف".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويجو أرسل الرسالة قبل بضعة أيام، ولكن لم يتم الرد من الجانب الأمريكي، معتبرا أن ذلك يدل على عدم وجود الرغبة في إجراء حوار منطقي مع روسيا.