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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيرته السويدية القرار الأممي بشأن سوريا

01:57 ص السبت 15 ديسمبر 2018
وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيرته السويدية القرار الأممي بشأن سوريا

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

الكويت- أ ش أ:

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، اعتماد مجلس الأمن بالأمس القرار رقم 2449 المقدم من كل من الكويت والسويد، بشأن تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية - في بيان - إن الشيخ صباح الخالد قدم التهنئة إلى نظيرته السويدية، خلال اتصال هاتفى، بمناسبة اتمام الجولة الأولى لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، التي استضافتها السويد بنجاح، وتمثل دعما كبيرا للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في اليمن، وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.

ومن جانبها، أعربت فالستروم عن وافر التقدير لدور الكويت، وإسهاماتها المشهودة في إرساء عوامل السلم والأمن إقليميا ودوليا.

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