أكثر الكلمات إنتشاراً

حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

حول العالم في 24 ساعة: ماكرون يؤبن ضحايا هجوم ستراسبورج.. والسلطات تخفض مستوى إنذار الإرهاب

01:30 ص السبت 15 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: ماكرون يؤبن ضحايا هجوم ستراسبورج.. والسلطات تخفض مستوى إنذار الإرهاب

كتب – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الشخصيات المحلية في مدينة ستراسبورج مساء الجمعة، ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بالمدينة والذي أعيد فتحه، ودعوة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تيريزا ماي رئيسة الوزراء الحالية في بلاده إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هجوم ستراسبورج إيمانويل ماكرون توني بلير بريكست بريطانيا

الخبر التالى:

واشنطن بوست في استطلاع جديد: 3 من بين 10 أمريكيين يصدقون ترامب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان