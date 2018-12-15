حول العالم في 24 ساعة: ماكرون يؤبن ضحايا هجوم ستراسبورج.. والسلطات تخفض مستوى إنذار الإرهاب
كتب – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الشخصيات المحلية في مدينة ستراسبورج مساء الجمعة، ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بالمدينة والذي أعيد فتحه، ودعوة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تيريزا ماي رئيسة الوزراء الحالية في بلاده إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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