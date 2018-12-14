واشنطن بوست في استطلاع جديد: 3 من بين 10 أمريكيين يصدقون ترامب

كتب - محمد عطايا:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن 3 من بين 10 أمريكيين يصدقون رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي قامت به منذ شهرين، تم نشر نتائجه -اليوم الجمعة-.

وأضافت الصحيفة، أنه على مدار أشهر، زعم رئيس الولايات المتحدة، أن شركة الفولاذ الأمريكية أعلنت عن خطط لبناء أكثر من ستة مصانع جديدة، وطوال فترة الانتخابات النصفية، قال مرارًا إن الديمقراطيين وقعوا على مشروع قانون "الحدود المفتوحة"، كما اتهم بأن الملايين من الأصوات المزورة تم الإدلاء بها في انتخابات عام 2016، لافتة إلى أن جميع تلك التصريحات ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت أن أقل من 3 من بين كل 10 أمريكيين، بما في ذلك أقل من 4 من كل 10 أعضاء جمهوريين يصدقون مزاعم الرئيس ترامب.

أوضحت الصحيفة أنها لم تجري مثل ذلك الاستطلاع من قبل، مؤكدة أنها تسعى لمعرفة ما إذا كانت مزاعم وأكاذيب ترامب راسخة في أذهان الشعب أم لا.

شمل الاستطلاع 18 زوجًا من التصريحات المعارضة، واحدة صحيحة وأخرى زائفة.

ولفتت إلى أن الأمريكيين الذين يعتمدون على قناتيMSNBC و CNN كواحد من أهم مصدريهم الإخباريين يرفضون أكاذيب ترامب، لكنهم على الأرجح يصدقون تصريحات كاذبة أدلى بها الديمقراطيون.

وأضافت أنه في المتوسط 44 % من مشاهدي MSNBC و40 % من مشاهدي CNN يعتقدون أن المزاعم الديموقراطية كاذبة، مقارنة مع 30 % من أولئك الذين يقولون بأن MSNBC ليس مصدر الأخبار الرئيسي، و28 % لا يشاهدون CNN في المقام الأول.

وأكدت "واشنطن بوست"، أنه منذ توليه منصب الرئيس، قدم ترامب 6420 تصريحًا كاذبًا أو مضللًا حتى 30 أكتوبر، بما في ذلك أكثر من 4400 هذا العام، وفقًا لقاعدة بيانات تحتفظ بها الصحيفة.

وأوضحت أن ترامب حصل على صفة "بوتومليس بينوكيو"، وهي جائزة تمنح للسياسيين الذين يكررون أكاذيبهم ويصرون عليها مرارًا وتكرارًا.

ووجد الاستطلاع أن 26 % من الأمريكيين يعتقدون أن تصريح "بدأ بناء جدار على طول الحدود مع الولايات المتحدة مع المكسيك" صحيح، وحوالي 51 %، اختاروا بدقة وصف أن "هناك إصلاح مستمر للمبارزة على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ولكن لا يجري بناء أي جدار"، فيما أكد ربعهم تقريبًا أنهم غير متأكدين.