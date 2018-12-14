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بعد لقاء ترامب.. مسؤول أمريكي يرفض منصب كبير موظفي البيت الأبيض

10:15 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
بعد لقاء ترامب.. مسؤول أمريكي يرفض منصب كبير موظفي البيت الأبيض

كريس كريستي

كتب - هشام عبد الخالق:

قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يضعه في الاعتبار لاختيار كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال كريستي في بيان: "لقد أبلغت الرئيس بأن الوقت ليس مناسبًا الآن لي أو لعائلتي للقيام بهذه المهمة الجدية، ونتيجة لذلك، طلبت منه ألا يبقيني في أي من اعتباراته لهذا المنصب".

كان كريستي المرشح الأول لترامب في الوقت الذي يحاول فيه ترامب شغل المنصب الشاغر الذي خلّفه جون كيلي، حسبما ذكر شخصان على دراية بالموضوع لوكالة بلومبرج.

والتقى ترامب مع كريستي في مقر البيت الأبيض يوم الخميس.

وكان الرئيس قد أعلن رحيل جون كيلي في نهاية الأسبوع الماضي دون ترتيب بديل، وكان نيك أيزر كبير موظفي مكتب نائب الرئيس رفض هذا المنصب.

ولاية نيوجيرسي كريس كريستي البيت الأبيض دونالد ترامب

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