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رئيس وزراء بريطانيا السابق يدعو لإجراء استفتاء ثان على (بريكست)

09:49 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
رئيس وزراء بريطانيا السابق يدعو لإجراء استفتاء ثان على (بريكست)

تيريزا ماي

لندن (د ب أ)

دعا توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تيريزا ماي رئيسة الوزراء الحالية في بلاده إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بلير خلال كلمة له اليوم الجمعة في لندن: "نصيحتي إليها أنه لا معنى لتطبيق ما يصوره المثل القائل: يضرب رأسه في الجدار".

وأضاف بلير قائلا: "حين يتأمل الإنسان كل هذه الفوضى، فكيف يوصف بعدم الديمقراطية الرجوع إلى الشعب البريطاني: فلنقل، في ضوء كل هذا، أتريدون الخروج من الورطة أم أن تظلوا فيها؟"

تواجه ماي بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى مقاومة قوية في برلمان بريطانيا في لندن.

تم تأجيل تصويت للبرلمان البريطاني على الاتفاق بصورة عاجلة كان مقررا له هذا الأسبوع لأنه كان سيمنى برفض واضح.

وكانت ماي ترغب أمس الخميس أن تتوصل في بروكسل إلى "تأكيدات سياسية وقانونية" لضمان الحدود المفتوحة في إيرلندا ، من أجل اختراق ما يسمى شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا داخل البرلمان البريطاني.

إلا أن بقية الدول السبع والعشرين بالاتحاد أوضحت أنها لن تسمح بمفاوضات لاحقة بعد تمام الخروج.

تغادر بريطانيا في التاسع والعشرين من مارس 2019 الاتحاد الأوروبي.

وإن لم يتم وضع الاتفاق بشأن بخروج بريطانيا حتى ذلك التاريخ موضع التنفيذ، فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تستتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني ومجالات الحياة الأخرى هناك.

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