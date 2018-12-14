ميركل تدعم إجراءات ماكرون لاستيعاب تحرك "السترات الصفراء"

(أ ف ب):

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة دعمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الإجراءات التي اتخذها لاستيعاب تحرك السترات الصفراء.

وردًا على سؤال في ختام قمة بروكسل الأوروبية، حول ما أعلنه الرئيس الفرنسي لتهدئة الاحتجاجات في فرنسا، قالت ميركل "لقد قدم بعض الاقتراحات المدروسة بشكل جيد للرد على شكاوى الناس".

وأعربت ميركل أيضًا عن "اقتناعها" بأن "الرئيس الفرنسي ماكرون سيواصل برنامجه بشأن الإصلاحات"، بموازاة الإجراءات التي أعلن عنها لاستيعاب أزمة السترات الصفراء.

واعتبرت ميركل أن هذا البرنامج "جيد لفرنسا وخاصة للحد من البطالة لدى الشبان".

وستبلغ كلفة الإجراءات التي اتخذها ماكرون الاثنين نحو عشرة مليارات يورو، ويمكن ان تجعل العجز الفرنسي يتجاوز نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وهي النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.

وعن حركة السترات الصفراء، قالت ميركل "إن إمكانية التظاهر جزء من الديموقراطية، وهذا يعني أيضا أنه لا يجوز استخدام العنف".