جريفيث: اتفاق السويد خطوة في طريق الحل السلمي لأزمة اليمن.. وأشكر "بن سلمان" على الدعم

القاهرة - مصراوي:

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السويدية ستوكهولم خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن حضور أطراف النزاع ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال جريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لبحث اتفاق السويد بشأن اليمن: إن "الانسحاب من ميناء الحديدة يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية لعبت دورًا مهمًا في التوصل لاتفاق الحديدة".

وأضاف المبعوث الأممي أن الجهود تنصب الآن لإقرار خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة، مؤكدًا أن الاتفاق شمل فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز لإيصال المساعدات، وأن فتح تلك الممرات ونزع الألغام في المدينة سيمهد لرفع المعاناة عن المواطنين هناك.

ولفت جريفيث إلى أن تبادل الأسرى والسجناء كان أول اختراق تم تحقيقه في مباحثات السويد، مؤكدًا أن بناء الثقة مهم جدًا في مسار المشاورات.

وأكد جريفيث أن وفديّ الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية اتفقا على عقد جولة مشاورات جديدة في يناير المقبل، بناء على المرجعيات الثلاث بما فيها المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة.

ووجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الشكر إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على دعم التفاوض.