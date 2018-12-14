بسبب "عيوب محتملة".. إثيوبيا تعلن تأخر إنشاء سد النهضة 4 سنوات

القاهرة - مصراوي:

قال مسؤولون إثيوبيون أمس الخميس، إن سد النهضة على نهر النيل سيتأخر 4 سنوات عن الجدول الزمني المقرر لإنجازه.

وبحسب "سكاي نيوز" عربية، أعلن المسؤولون أن السد لن يكتمل قبل 2022، وذلك بسبب عيوب محتملة في معدات محطة توليد الطاقة الكهربائية.

وكشف مدير الإنشاءات الخاصة بسد النهضة، كيفلي هورا، أن فريق الإنشاءات لديه مخاوف بشأن جودة الأعمال الميكانيكية الكهربائية التي قامت بها شركة "ميتال آند انجنيرينغ كوروبوريشن" التي يديرها الجيش، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وجاء التقييم بعد تركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أكثر الأعمال تقدما في السد، من جانب شركة ميتال وإسنادها إلى مقاولين آخرين.

وسجن رئيس الشركة السابق الميجور جنرال كينفي داغنيو ومسؤولين آخرين بارزين مؤخرا لاتهامهم بالفساد والاختلاس.

وكانت إثيوبيا أعلنت مشروع السد في عام 2011، حيث كان من المقرر إنجازه في غضون خمس سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن.

واكتملت حتى الآن نصف الأعمال الإنشائية في سد النهضة، الذي ستكون طاقته 6 آلاف ميجاوات.