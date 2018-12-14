روسيا وسوريا تتفقان على استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية

موسكو (أ ش أ)

قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية فلاديمير بادالكو اليوم الجمعة، إن اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة وافقت على استخدام العملات الوطنية في مجالات مثل الحسابات التجارية المتبادلة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف بادالكو - حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" - أن 100 شركة روسية ستشارك في إعادة إعمار سوريا، موضحا أنها شركات خاصة تستطيع البدء في مشاريع مشتركة مع سوريا، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستعمل في إطار الاتفاقية التي سيتم توقيعها اليوم من قبل رئيسي اللجنة الحكومية الروسية السورية في 10 اتجاهات لإنعاش الاقتصاد السوري.

وكانت اجتماعات الدورة الـ11 للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الفني والعلمي والتكنولوجي قد انطلقت في دمشق، أمس الخميس، بهدف وضع خطوات فعالة للنهوض بالاقتصاد السوري.

ويترأس الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف ويشارك في الاجتماعات حوالي 100 ممثل عن وزارات التجارة والصناعة والطاقة والزراعة وإدارة الجمارك الحكومية والبناء والتعليم وهيئة مراقبة الجودة الروسية وأكثر من 20 شركة روسية، ويشارك من الجانب السوري معاونو وزراء ومديرون متخصصون في مجالات التعاون المشترك.