  • عاجل:مباشر.. الأهلي - جيما الأثيوبي.. دوري أبطال إفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    السعودية ترحب باتفاق السويد بين الأطراف اليمنية

    04:39 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
    السعودية ترحب باتفاق السويد بين الأطراف اليمنية

    جانب من اتفاقية السلام اليمنية

    الرياض (أ ش أ)

    رحبت المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة اليمنية والوفد الحوثي، مؤكدة التزامها بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس "عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية قوله إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن السويد استضافتها للمفاوضات.

    وأضاف المصدر أن على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن نحو الاستقرار والنماء.

    وأكد المصدر المسئول أن تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني وإيصال المساعدات إلى مستحقيها .

    واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني.

    هذا المحتوى من

    السعودية السويد اليمن الحكومة اليمنية الحوثيين مجلس الأمن المبادرة الخليجية ميناء الحديدة

    الخبر التالى:

    الرئيس الأفغاني: لن نبرم أي اتفاق للسلام مع طالبان خلف الأبواب المغلقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان