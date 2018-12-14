مئات يشاركون في مظاهرة السترات الصفراء في إسرائيل بسبب ارتفاع الأسعار

تل أبيب- (د ب أ):

تظاهر اليوم الجمعة، عدة مئات يرتدون السترات الصفراء في شوارع مدينة تل أبيب في إسرائيل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك على غرار حركة هزت فرنسا في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يرتدون سترات باللون الأصفر، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية، ويمسكون مكبرات الصوت ولوحات ارشادية في شارع مركزي في المدينة الساحلية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت احرونوت) الإخباري إن المتظاهرين أرادوا إنهاء الاحتكارات الاقتصادية التي يقولون إنها تسبب ارتفاع الأسعار وتثقل كاهل جميع الإسرائيليين.

في عام 2011، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات سلمية ضد الإيجارات المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة. لكن تلك المظاهرات لم تحقق سوى القليل.