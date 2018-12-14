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رئيس مجلس النواب الليبي يصل موسكو ويلتقى رئيس الدوما الروسي

03:51 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
رئيس مجلس النواب الليبي يصل موسكو ويلتقى رئيس الدوما الروسي

عقيلة صالح

موسكو- (د ب أ):

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية برفقة عدد من النواب.

وبحسب ما أورده موقع "المرصد" الليبي اليوم الجمعة، فقد بحث صالح في اجتماع جمعه مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، آفاق التعاون بين البلدين في كافة الجوانب الأمنية والعسكرية، وناقش الجانبان سبل التعاون الأمني والعسكري لاسيما في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي ودور روسيا في إعادة الإعمار في ليبيا.

وشملت المباحثات تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي النواب الليبي والدوما الروسي.

ووقع مجلس النواب في ختام اللقاء على اتفاقية لتعزيز العلاقات مع مجلس الدوما الروسي لتأسيس لجنة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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