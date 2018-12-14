إجلاء 8 آلاف شخص من مدينة ألمانية بسبب قنبلة من مخلفات الحرب

كولونيا- (د ب أ):

أضطر نحو 8 آلاف شخص في مدينة كولونيا الألمانية إلى مغادرة منازلهم اليوم الجمعة على نحو مؤقت عقب العثور على قنبلة من مخلفات الحرب.

وأعلنت إدارة المدينة أنه تم العثور على القنبلة الإنجليزية صباح اليوم، وسيجرى إبطال مفعولها في أسرع وقت ممكن.

وجرى إخلاء المنطقة التي تم العثور فيها على القنبلة في حي براونسفيلد، بمساحة تمتد إلى500 متر.

وأضافت المدينة أنه تم إيقاف حركة قطارات الضواحي والحافلات في محيط المنطقة، كما تم إغلاق المجال الجوي فوقها.

ولم يتحدد حتى الآن موعد بدء العمل لإبطال مفعول القنبلة.