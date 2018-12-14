حماس في ذكرى انطلاقتها: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حق فلسطيني ثابت مكفول دوليا

غزة- (د ب أ):

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الذكرى السنوية رقم 31 لانطلاقتها التي تصادف اليوم الجمعة، على الحق الفلسطيني "الثابت والمكفول في الشرائع والقوانين الدولية في مقاومة الاحتلال" الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي بمناسبة انطلاقتها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "إن تحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ستبقى دائمًا وأبدًا من ثوابت الحركة وعنوان مشروعها التحرري".

وأضافت أن "توافق القوى والفصائل على برنامج وطني يمثل القاسم المشترك للجميع يعزز من فرص نجاح العمل الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الجسيمة".

وشددت الحركة على "ضرورة الإنهاء الفوري للانقسام، من خلال التطبيق الأمين والدقيق لاتفاقات المصالحة وتعزيز أسس الشراكة الوطنية التي ترتكز على اتفاق القاهرة عام 2011" للمصالحة الفلسطينية.

كما أكدت حماس دعمها المتواصل لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة على حدود إسرائيل "حتى يتم تحقيق المطالب التي توافقت عليها القوى الوطنية والإسلامية".

وجددت التأكيد على رفضها "صفقة القرن" الامريكية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وضرورة "التصدي لها بكل السبل مع قوى الشعب الفلسطيني كافة، ولن نسمح لأي جهة بتمريرها مهما كانت التضحيات".

كما رفضت التطبيع مع " الاحتلال" ودعت الدول العربية والإسلامية، شعوبًا وحكومات، والدول والمؤسسات والمنظمات والأحزاب التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الحرية، أن يغلقوا الأبواب في وجه هذا" المحتل المجرم".

في هذه الأثناء اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم النائبين عن حماس في المجلس التشريعي محمد الطل وحسن فلاح النتشة بعد اقتحام منزلهما في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من مئة فلسطيني منذ يوم أمس الخميس في الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد مقتل أربعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين وعشرات الإصابات من الجانبين في عدة حوادث توتر متفرقة خلال اليومين الماضيين.