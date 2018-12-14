تركيا تشن غارات جوية ضد أهداف للمتمردين الأكراد شمالي العراق

اسطنبول- (د ب أ):

أعلنت تركيا أنها بصدد تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق، في أعقاب غارات جوية شنتها أنقرة في منطقتي سنجار وجبل كاراجاك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة: "نفذنا عملياتنا في العراق مساء أمس. هل توقفنا؟ لا... سيكون هناك المزيد. لماذا؟ نظرا لأننا نواجه تهديدات من هناك، وسيكون هناك رد على الفور".

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الجمعة في مقر سلاح الجو بأنقرة، حيث تابع هجوم الليلة الماضية، أنه تم تدمير 30 هدفا في الغارات الجوية.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية إنه تم استخدام أكثر من 20 طائرة مقاتلة، بالاضافة إلى طائرات بدون طيار وطائرات لإعادة التزود بالوقود، في العملية.

وذكرت وزارة الدفاع أن الغارات الجوية استهدفت حزب العمال الكردستاني، الذي تنظر إليه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على أنه منظمة إرهابية.

وتستهدف الغارات الجوية أيضا "وحدات حماية الشعب"- وهي ميليشيا كردية سورية تدعمها الولايات المتحدة- وذراعها السياسية، حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي".

وجاء في البيان إن العملية استهدفت "ملاذات وكهوفا وأنفاقا ومستودعات تخزين يستخدمها الإرهابيون الذين يهددون دولتنا وأمننا الحدودي".

وجاءت الغارات الجوية بعد يوم من تصريحات اردوغان بأن تركيا تعتزم، قريبا، شن هجوم عسكري جديد ضد المسلحين الأكراد شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وكان الرئيس يشير في ذلك إلى "وحدات حماية الشعب" الكردي.

وتربط أنقرة هذه الجماعة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود داخل تركيا.