اعتقال 35 متظاهرا في احتجاج ضد "قانون العمل الجديد" في المجر

بودابست- (د ب أ):

ذكرت صحيفة موالية للحكومة المجرية أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت 35 شخصا خلال احتجاج ضد قانون العمل الجديد المثير للجدل في العاصمة المجرية بودابست، في وقت متأخر أمس الخميس.

وأضافت صحيفة " ماجيار إدوك" في نسختها الالكترونية أنه حتى مساء اليوم الثاني على التوالي، اندفع آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على القانون، الذي يزيد عدد ساعات العمل الإضافية المحتملة سنويا من 250 إلى 400.

ووصفت النقابات العمالية التشريع الجديد بأنه "قانون للعبيد".

وعرقل المتظاهرون حركة المرور لساعات.

وقال التقرير إن مجموعة من المتظاهرين رشقت الشرطة والمباني بالبيض والزجاجات وقنابل الدخان، مما أدى إلى تهشم إحدى نوافذ مبنى البرلمان.