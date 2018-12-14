إصابة ثلاث نساء في اعتداءات طعن بمدينة ألمانية

نورنبرج- (د ب أ):

أصيبت ثلاث نساء في مدينة نورنبرج الألمانية بإصابات بالغة جراء تعرضهن لاعتداءات طعن مساء أمس الخميس.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إنه ليس من المستبعد أن الاعتداءات التي وقعت في شوارع قريبة من بعضها البعض في حي سانت يوهانيس بالمدينة ارتكبها شخص واحد.

وبدأت لجنة تحقيقات مختصة بجرائم القتل التحقيق في الوقائع. وشنت الشرطة حملة للبحث عن الجاني أو الجناة بالاستعانة بكلاب بوليسية ومروحيات، إلا أنها لم تتوصل إلى شيء حتى الآن.

وبحسب بيانات الشرطة، لا يوجد حتى الآن أدلة على وجود خلفية إرهابية وراء الاعتداءات. ولم يتم حتى الآن التعرف على نوعية السلاح الذي استُخدم في الطعن.

ووفقا للبيانات، سدد رجل طعنة لامرأة، 56 عامًا، في الجزء العلوي لجسدها في حوالي الساعة 7:20 مساء (التوقيت المحلي). وخضعت المرأة لعملية طارئة في المستشفى جراء ذلك.

وفي حوالي الساعة 10:45 مساء طعن رجل على بعد شوارع قليلة من مكان الاعتداء الأول امرأة، 26 عاما، كانت متوجهة إلى منزلها.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، طعن رجل امرأة أخرى 34 عامًا.

وأصيبت الضحيتان الأخيرتان بجروح خطيرة على الحياة، وخضعتا لجراحات طارئة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة صباح اليوم إن هاتين المرأتين لا زالتا في حالة حرجة.