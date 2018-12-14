رئيس إدارة السجون بالفلبين يتعهد بالاستقالة بعد القبض على نجله في قضية مخدرات

مانيلا- (د ب أ):

بدأ رئيس مكتب إدارة السجون في الفلبين نيكانور فيلدون اجازة مفتوحة اليوم الجمعة، بعد ساعات من إلقاء القبض على نجله خلال مداهمة استهدفت منزل مهرب مخدرات مشتبه به.

وقال فيلدون إنه لم يلتق نجله منذ ستة أشهر، وإنه لم يكن لديه علم بأن له علاقة بالمخدرات غير المشروعة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: " ما أستطيع أن أؤكده للجميع هو أنه إذا كان نجلي متورط بأي شكل، حتى مجرد التعاطي، سأستقيل (من منصبي) على الفور، وسأتعقبه.... سأعاقبه... سأقتل هذا المختل لو كان متورطا."

وأُلقي القبض على نيكانور الابن وثلاثة آخرين في مداهمة تمت فجرا على منزل تاجر المخدرات المشتبه به في مدينة "ناجا سيتي" التي" تبعد 262 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الفلبينية مانيلا.

وجاءت المداهمة بناء على أمر تفتيش من محكمة محلية ضد رجل أعمال يبلغ من العمر 47 عاما، والذي اكتُشِفَ فيما بعد أنه والد زوجة نيكانور الابن العرفية.

وصادرت الشرطة خلال المداهمة سبعة أكياس يعتقد أنها تحتوي على مادة "هيدرو كلورايد الميثافيتامين" والتي تعرف محليا باسم "الشبو"، وهو المخدر المحظور الأكثر انتشارا في الفلبين.

وتعهد فيلدون بعدم التدخل في التحقيقات، داعيا الشرطة إلى الكشف سريعا عما إذا كان نجله متورط في قضية المخدرات.