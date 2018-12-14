"الدفاع الروسية": القاذفات الاستراتيجية تستعد لمغادرة فنزويلا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بدء الاستعداد التحضيري لعودة طياري القوات الجوية الفضائية الروسية الذين حلقوا في 10 ديسمبر الجاري بفنزويلا.

وقالت الوزارة في بيان، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - "إن قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق الأول الطيار سيرجي سوروفيكين طرح أمام الطيارين مهمة التحضير لرحلة العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة وتنفيذها وفق القرار المتخذ".

يذكر أنه وصلت إلى فنزويلا في وقت سابق قاذفتان استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو-160" وطائرة نقل ثقيلة من طراز "أن-124"، بالإضافة إلى طائرة "إيل-62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية ، وقاموا بالتحليق فوق المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توعد، الأربعاء الماضي، بمواصلة زيارات الطائرات الأجنبية إلى بلاده، مضيفا أن وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا يتفق مع خطط تطوير التعاون بين البلدين.