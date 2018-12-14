  • عاجل:وفاة الفنان حسن كامي عن عمر ناهز 82 عاما (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الكونجرس الأمريكي يدعو ميانمار للإفراج عن صحفيي رويترز

    08:44 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
    الكونجرس الأمريكي يدعو ميانمار للإفراج عن صحفيي رويترز

    الكونجرس الأمريكي

    واشنطن - أ ش أ:
    دعا مجلس النواب الأمريكي بالإجماع حكومة ميانمار للإفراج عن صحفيي وكالة رويترز وا لون وكياو سو اوف اللذين سجنا قبل عام في قضية بارزة تتعلق بحرية التعبير.
    وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة ، أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية 394 صوتا مقابل صوت على مشروع قانون يدعو للإفراج عن وا لون (32 عاما) وكياو سو (28 عاما) اللذين أدينا في سبتمبر بانتهاك قانون أسرار الدولة وصدر حكم بسجن كل منهما سبعة أعوام.
    وأوضحت القناة أن هذا الإجراء غير ملزم لكن الهدف منه هو أن يبعث برسالة قوية لحكومة ميانمار ، مفادها أن أعضاء الكونجرس يريدون الإفراج عن الصحفيين.

    هذا المحتوى من

    الكونجرس الأمريكي حكومة ميانمار واشنطن أمريكا

    الخبر التالى:

    "الدفاع الروسية": القاذفات الاستراتيجية تستعد لمغادرة فنزويلا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان