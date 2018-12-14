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فيتنام ترغب في استضافة القمة الثانية بين ترامب وكيم

04:12 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
فيتنام ترغب في استضافة القمة الثانية بين ترامب وكيم

ترامب وكيم

واشنطن - د ب أ:

ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس أن فيتنام أبدت رغبتها في استضافة القمة الثانية المتوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ووكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مسؤولين فيتناميين رفيعي المستوى أبدوا تلك الرغبة لحكومة كوريا الجنوبية .

يشار إلى أن وسائل الإعلام أشارت إلى فيتنام كموقع محتمل للقمة القادمة، إلى جانب منغوليا وإندونيسيا، علما بأن كوريا الشمالية، لديها سفارات في جميع الدول الثلاث، حسب يونهاب.

وقال ترامب في بداية هذا الشهر إنه يتوقع أن تنعقد القمة الثانية في يناير أو فبراير.

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