زفاف أسطوري لابنة الملياردير الهندي أمباني بحضور كلينتون

(DW)

في حفل زفاف أسطوري وٌصف بـ"الباذخ"، تزوجت إيشا أمباني، ابنة أحد الأثرياء في الهند. وتميز هذا الحفل بحضور بعض نجوم بوليوود ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مما جعل الحفل محط أنظار وسائل الإعلام العالمية.

عشرات الطائرات المستأجرة تحمل شخصيات مشهورة من بينها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح تصل إلى مطار أودايبور في غرب الهند لحضور الاحتفالات المبهرة التي تسبق زفاف إيشا أمباني، ابنة موكيش أمباني أغنى رجل في الهند. pic.twitter.com/wQsKypF2uT — Emad AL-Ali (@emadalali) December 8, 2018

تصدر حفل زفاف نجلة أحد أكبر الأثرياء في الهند بمدينة مومباي عناوين وسائل الإعلام، والتي وصفته بأنه من أفخم وأغلى حفلات الزفاف في العالم. والعروس هي إيشا أمباني (27 عاما) ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس، الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار. وتزوجت أمباني أمس الأول الأربعاء من أناند بيرامال (33 عاما) وهو وريث لرجل أعمال في مجالي العقارات والأدوية. وتبلغ إجمالي ثروته 4.3 مليار دولار، وفقا لقائمة مجلة فوربس.

عشرات الطائرات المستأجرة تحمل شخصيات مشهورة من بينها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح تصل إلى مطار أودايبور في غرب الهند لحضور الاحتفالات المبهرة التي تسبق زفاف إيشا أمباني، ابنة موكيش أمباني أغنى رجل في الهند.

شاروخان و عامر خان على المسرح معاً في حفل ما قبل الزفاف لـ ايشا امباني pic.twitter.com/4um8Upnhis — Bollywood News (@bollyinarabic) December 9, 2018

أقيم حفل الزفاف الذي وصف محلياً بـ"الزفاف الهندي الكبير الضخم" في مقر سكن أمباني في مومباي، والذي غُطي بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

وتسكن العروس في برج أنتيليا المؤلف من 27 طابقا، معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم. ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.

وبدأت الاحتفالات والاستعداد للزفاف في سبتمبر الماضي، بحفل خطوبة أقيم في قصر على بحيرة كومو بإيطاليا، حضره أكثر من 600 مدعو، تلاه حفلات ما قبل الزفاف شارك فيها نخبة من النجوم على رأسهم المغنية الشهيرة بيونسيه. ونشرت بيونسيه صورًا لنفسها في القصر، وهي ترتدي فستانا على الطراز الهندي عبر حسابها على إنستغرام دون ذكر اسم الحدث.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Dec 9, 2018 at 11:47am PST

وقد شوهدت هيلاري كلينتون وهي ترقص مع شاه روخ خان، أحد أكبر نجوم السينما الهندية. وإلى جانب كلينتون، التي تقول وسائل إعلام هندية إنها على صلة بأسرة أمباني ترجع إلى أكثر من 18 عاما، تشمل قائمة المدعوين الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذين تزوجا حديثا والرئيس الهندي السابق براناب موخيرجي ، ووزير الداخلية الاتحادي راجناث سينج.