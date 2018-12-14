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الكويت ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار وصول المساعدات إلى سوريا

03:59 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
الكويت ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار وصول المساعدات إلى سوريا

مجلس الأمن الدولي

الكويت - أ ش أ:

رحبت الكويت اليوم باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2449، الذي بادرت الكويت والسويد بتقديمه في المجلس، بشأن تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمى - إن الكويت تتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة أعضاء مجلس الأمن، على دعمهم ومساندتهم القيمة للقرار خلال عملية المفاوضات بشأنه.

وأوضح أن الكويت تؤكد أن هذا القرار سيسهم في وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا عبر أقصر الطرق؛ حيث تشكل هذه الآلية جزءا حيويا ومهما من الاستجابة الانسانية في سوريا.

وأضاف "كما تشكر دولة الكويت العاملين في الميدان، والمجال الإنساني والطبي، على جهودهم الرامية الى تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب السوري الشقيق".

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الكويت مجلس الأمن سوريا وزارة الخارجية الكويتية

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