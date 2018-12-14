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أهم التصريحات في 24 ساعة: فرنسا تحترق بسبب اتفاق المناخ

12:30 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: فرنسا تحترق بسبب اتفاق المناخ

دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون

القاهرة – مصراوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية باريس للمناخ هي السبب وراء الاضطرابات في فرنسا، فيما أشاد السفير السعودي في أمريكا باتفاق الحديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وهدد رئيس وزراء دولة الاحتلال بأن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها.

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