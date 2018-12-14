أهم التصريحات في 24 ساعة: فرنسا تحترق بسبب اتفاق المناخ

القاهرة – مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقية باريس للمناخ هي السبب وراء الاضطرابات في فرنسا، فيما أشاد السفير السعودي في أمريكا باتفاق الحديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وهدد رئيس وزراء دولة الاحتلال بأن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها.