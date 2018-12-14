حول العالم في 24 ساعة: "الشيوخ الأمريكي" يصوت لصالح قرار بوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتبار مجلس الشيوخ الأمريكي ولي العهد السعودي "مسؤولا" عن مقتل خاشقجي، وإعلان فرنسا مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج، وإعلان الأمم المتحدة تفاصيل اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد.
الأخبار المتعلقة
-
أبرز عناوين الصحف: تعديلات مُرتقبة في دائرة محمد بن سلمان بأمر الملك
-
مجلس الشيوخ يصوت لصالح قرار بوقف دعم واشنطن العسكري للتحالف في اليمن
-
مصر ترحب باتفاق السويد بين أطراف النزاع في اليمن
-
وزير خارجية اليمن: محادثات ستوكهولم أولى خطوات السلام المستدام
-
فاينانشال تايمز: تعديلات مُرتقبة في دائرة محمد بن سلمان بأمر الملك
-
نانسي بيلوسي.. امرأة هزت عرش ترامب
-
126
-
113
-
89
-
63
-
62
-
60
-
45
-
32
-
29
-
29