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حول العالم في 24 ساعة: "الشيوخ الأمريكي" يصوت لصالح قرار بوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن

01:00 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: "الشيوخ الأمريكي" يصوت لصالح قرار بوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتبار مجلس الشيوخ الأمريكي ولي العهد السعودي "مسؤولا" عن مقتل خاشقجي، وإعلان فرنسا مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج، وإعلان الأمم المتحدة تفاصيل اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد.

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