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مجلس الشيوخ الأمريكي يعتبر ولي العهد السعودي "مسئولا" عن مقتل خاشقجي

11:22 م الخميس 13 ديسمبر 2018
مجلس الشيوخ الأمريكي يعتبر ولي العهد السعودي "مسئولا" عن مقتل خاشقجي

محمد بن سلمان و خاشقجي

القاهرة - مصراوي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، لصالح قرار يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "مسئولا" عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا مطلع أكتوبر الماضي.

قدم المشروع رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بوب كوركر، ودعا فيه إلى ضرورة أن تدعو الإدارة الأمريكية المملكة العربية السعودية إلى محاسبة كافة الأفراد المسئولين عن مقتل الصحفي خاشقجي.

ويدعو القرار أيضًا المملكة إلى الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان الذين ألقت السعودية القبض عليهم، وذكر بالإسم الناشط رائف بدوي.

ويأتي التصويت بعد دقائق من التصويت لصالح قرار آخر ينهي الدعم العسكري الأمريكي لعمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

مجلس الشيوخ الأمريكي محمد بن سلمان جمال خاشقجي تركيا أمريكا السعودية
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