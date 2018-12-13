أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

مصر تدين حادث إطلاق النار بستراسبورج.. وتؤكد وقوفها إلى جانب فرنسا ضد الإرهاب

11:03 م الخميس 13 ديسمبر 2018
مصر تدين حادث إطلاق النار بستراسبورج.. وتؤكد وقوفها إلى جانب فرنسا ضد الإرهاب

القاهرة (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، حادث إطلاق النار الذى وقع في مدينة ستراسبورج الفرنسية، وأسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا بين قتلى ومصابين‪.‬

وقدمت مصر خالص التعازي لعائلات الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.‬

وأكدت مصر وقوفها مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة العنف والتطرُف والإرهاب، مجددة التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب بكافة أشكاله والعمل على تجفيف منابع تمويله، ومواصلة التصدي لكل ما يستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين‬.

هذا المحتوى من

حادث اطلاق نار هجوم ستراسبورج الخارجية المصرية

الخبر التالى:

مجلس الشيوخ الأمريكي يعتبر ولي العهد السعودي "مسئولا" عن مقتل خاشقجي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان