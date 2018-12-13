فرنسا تعلن مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج

القاهرة - مصراوي

أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، إنها قتلت شريف شكاط المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكانت الشرطة الفرنسية أنهت عملية كبيرة لها في مقاطعة نودورف بعد هجوم الثلاثاء الدموي في المدينة.

وكانت قناة "بي في إم تي في" الإخبارية الفرنسية عرضت اليوم صورا تلفزيونية تظهر عددا من سيارات الشرطة في المنطقة.

وأكد ممثلو الادعاء في فرنسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم اعتقال شخص خامس له صلة بالهجوم الذي استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد.

وقال المدعي العام إن المعتقل ليس من أفراد أسرة المهاجم، الذي عرفته الشرطة باسم شريف شيكات 29 عاما.

والمعتقلون الأربعة الآخرون هم والدا شيكات واثنان من أشقائه.

وقال ممثلو الادعاء لـ (د.ب.أ) إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما يرقد الرابع في حالة موت دماغي.

وفر المشتبه به مباشرة بعد الهجوم في سيارة أجرة في منطقة نودورف، القريبة من وسط ستراسبورج. وفتشت الشرطة شقته القريبة من موقع الحادث.