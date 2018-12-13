مجلس الشيوخ يصوت لصالح قرار بوقف دعم واشنطن العسكري للتحالف في اليمن

القاهرة - مصراوي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا يطالب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف العربي بقيادة السعودية في عملياته باليمن، بحسب وكالة رويترز.

كانت الإدارة الأمريكية طالبت مجلس الشيوخ بدعم استمرار المساعدات الأمريكية العسكرية للتحالف في اليمن، لكن انضمام عدد كبير من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ضمن منح الإجراء الستين صوتا اللازمة لكي يتم مناقشته قبل طرحه للتصويت.