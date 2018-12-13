دبلوماسي روسي: مستعدون لخوض حوار جديّ مع واشنطن للحفاظ على معاهدة الصواريخ

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، استعداد موسكو لخوض حوار جدي مع الجانب الأمريكي للحفاظ على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ريابكوف قوله: "إن الباب مفتوحا للحوار الجدي والبناء والهادف للتوصل إلى نتائج تلائم الطرفين من أجل الحفاظ على معاهدة الصواريخ".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى ضرورة مراعاة المصالح الروسية في هذا الحوار، معربا عن أسف موسكو لعدم رغبة واشنطن في التفاوض على أساس التكافؤ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن نيته الانسحاب من المعاهدة ، فيما أمهلت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، موسكو 60 يوما لـ"العودة إلى التزاماتها" بموجب هذه المعاهدة.