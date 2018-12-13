الخارجية الروسية: موسكو تنفي اتهامات واشنطن بانتهاك معاهدة الصواريخ

موسكو (أ ش أ)

نفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، اتهامات الولايات المتحدة، التي لا أساس لها من الصحة، بشأن انتهاك روسيا معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "روسيا ما زالت ملتزمة تماما بالتنفيذ الصارم والنزيه لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك الالتزام بعدم إنتاج واختبار الصواريخ المحظورة للقذائف المحظورة بموجب المعاهدة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان: "ينطبق هذا بشكل كامل على الصواريخ المجنحة المتمركزة على الأرض، والتي لم يتم تطويرها واختبارها لمدى مساوي أو أكبر من الحد البالغ 500 كم الذي حددته المعاهدة لهذه الفئة من الصواريخ".