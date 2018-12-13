مستوطنون إسرائيليون يتظاهرون مطالبين بقتل الرئيس الفلسطيني

القاهرة - مصراوي

حمل مستوطنون إسرائيليون، الخميس، صورا تطالب بقتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في المكان الذي نفذت فيه عملية قتل جنديين من جيش الاحتلال شرق مدينة رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المستوطنين طالبوا بـ"رد قاس" على الفلسطينيين، وحملوا صورًا تطالب بقتل وإعدام الرئيس عباس، ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب، وطلبوا منع مرور العرب من بالقرب من مستوطنة "جفعات أساف" شرقي رام الله.

ونفذ عدد من المستوطنين منذ صباح اليوم هجمات واعتداءات ضد الفلسطينيين وسياراتهم، وقطعوا العديد من الطرق بالضفة الغربية، بجانب استهداف منازل الفلسطينيين في جنوب نابلس وشرق رام الله.

وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال، الخميس، عدد من القرارات بينها تسريع عمليات هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، والإعلان عن إنشاء وحدات استيطانية جديدة.

وبذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها ضد الفلسطينيين في الضفة، وذلك بعد مقتل جنديين إسرائيليين، واستشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات الأخيرة.

وفي بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، أعلن نتنياهو بعد مشاورات أمنية خلال الساعات الأخيرة، توسيع رقعة الاعتقالات الإدارية بحق عناصر حركة حماس في الضفة الغربية، بجانب تعزيز القوات العسكرية لجيش الاحتلال في الضفة.

كما أمر بتشديد الحراسة على الطرقات في الضفة الغربية ونصب المزيد من الحواجز الأمنية، بجانب تطويق مدينة البيرة وسحب تصاريح العمل من أسر منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومن يساعدهم.

ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد، فمع التسريع في هدم المنازل الفلسطينية أمر رئيس وزراء دولة الاحتلال بالسماح لآلاف من المستوطنين بتسوية أوضاع منازل في الضفة الغربية، ما يسمح بحصولهم على بنى تحتية عبارة عن "مبان عامة ومدارس ومعابد لم تكن إقامتهم ممكنة منذ عشرات السنين".

كما أشار نتنياهو إلى أن قوات الاحتلال تعمل على اتخاذ اللازم من أجل السماح ببناء 82 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة عوفرا التي شهدت عملية استهداف مستوطنين اثنين في الأسبوع الماضي، وأصيبا بجراح.