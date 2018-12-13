المواطنة الروسية المتهمة بالتجسس تقر بالذنب أمام محكمة أمريكية

القاهرة - مصراوي:

أقرت المواطنة الروسية ماريا بوتينا، اليوم الخميس، بذنبها بالمشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت الوكالة، أن بوتينا أجابت على سؤال القاضي، هل تقر بأنها شاركت في الفترة من بداية عام 2015 حتى بداية 2018 في مؤامرة مع عدة أشخاص بهدف الإضرار بالولايات المتحدة، بـ "نعم".

وقال القاضي إن الجلسات التالية بشأن قضية المواطنة الروسية، بوتينا، ستعقد في 12 فبراير من عام 2019.

وأضاف القاضي أن بوتينا يمكن أن تواجه عقوبة السجن لـ5 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.

ووفقا للقاضي، فمن غير المستبعد ترحيلها، إلا أن جهات أخرى غير المحكمة يمكنها اتخاذ قرار حول ذلك.

وتم اعتقال ماريا بوتينا (29 عامًا) في واشنطن يوم 15 يوليو الماضي، وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.