الأمم المتحدة تنشر نصًا كاملًا لاتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين

القاهرة - مصراوي

توصل طرفا النزاع في الحرب اليمنية إلى اتفاق في العاصمة السويدية ستوكهولم حول عدد من الملفات أبرزها وقف إطلاق النار بمدينة الحُديدة، والاتفاق على ملف الأسرى والمعتقلين، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة النهائية للمشاورات، سيكون هناك انسحاب للقوات كاملة من مدينة وميناء الحديدة، مع وجود دور رقابي من الأمم المتحدة.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة نص الاتفاق الذي وقع عليه وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، ونص على أن هناك مرحلتان للانسحاب من قبل الطرفين وبجدول زمني محدد.

اتفقت الأطراف بشكل أساسي على ثلاث نقاط هي اتفاق حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بجانب اتفاق آخر حول آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، وإعلان تفاهمات بشأن مدينة تعز.

وتعهدت الأطراف في الاتفاق المنشور بموقع الأمم المتحدة بتنفيذ أحكام الاتفاق تنفيذا كاملا والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذه، بجانب الالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها تقويض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.

كما أعلن الطرفان التزامهما بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط، في غضون شهر يناير 2019 بمكان يتم الاتفاق عليه لاحقًا.

وبشأن الاتفاق حول تفاهمات مدينة تعز، اتفق الطرفان على التالي:

1 - تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة

2- يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوعا من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.

3- تحدد الأمم المتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة.

4- تقوم اللجنة المشتركة بتحديد صلاحيتها وآلية عملها.

5- تقدم اللجنة المشتركة تقريرا عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري القادم.

وبشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، جاءت أهم نقاط الاتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية كالتالي:

- وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.

- تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

- الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين.

- تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.

- فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية.

- إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي.

- إزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة.

- إزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.