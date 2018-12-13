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    إصابة إسرائيلي في عملية دهس برام الله

    06:09 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    إصابة إسرائيلي في عملية دهس برام الله

    ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أصيب إسرائيلي اليوم الخميس، في عملية دهس بمدينة رام الله,

    وذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، أن عملية الدهس تمت قرب مستوطنة كوخاف يعقوب جنوبي رام الله.

    وتابعت، قام منفذ العملية بالفرار بعد تنفيذها، منوهة إلى أن هذه ثان عملية دهس تشهدها رام الله اليوم.

    ويأتي هذا الحادث على خلفية مقتل إسرائيليين اثنين، اليوم الخميس، في هجوم بسلاح ناري بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية تبنته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وذلك بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين قال إنهما ضالعان في قتل ثلاثة إسرائيليين.

    وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق مداخل رام الله مقر السلطة الفلسطينية وإرسال عدد من وحدات المشاة الإضافية إلى الضفة الغربية بعد الهجوم.

    إسرائيل مدينة رام الله عملية دهس مستوطنة كوخاف الجيش الإسرائيلي

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