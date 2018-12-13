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    الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية خلال مشاورات السويد

    05:51 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية خلال مشاورات السويد

    الدكتور أنور بن محمد قرقاش

    أبوظبي (أ ش أ)

    رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام المشاورات التي عُقدت في السويد.

    ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش قوله "إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة للضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة".

    وأكد أهمية الالتزام بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وضرورة استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن من خلال حل سياسي مستدام وحوار يمني وفق المرجعيات الثلاث، مشيرا إلي أن التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب الحديدة ويلات حرب شوارع وذلك حفاظا على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.

    وشدد قرقاش على أن الضغط العسكري -المتمثل في تواجد 5000 جندي إماراتي مع قوات التحالف العربي والجيش اليمني واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت - شكل الضغط المطلوب على الميليشيات الحوثية وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي والانسحاب من الواجهة البحرية المتبقية تحت سيطرتها وهزيمة المشروع الطائفي في اليمن.

    يذكر أن الأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات السياسية بالسويد توصلت إلى اتفاق الحديدة الذي ينص علي وقف إطلاق النار في المدينة وتعزيز الوجود الأممي، كما يكفل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وينص علي فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية.

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    الإمارات أبوظبي السويد أنور بن محمد قرقاش

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