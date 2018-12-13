الأمم المتحدة: الاتفاق على وقف إطلاق النار بالحديدة في اليمن

القاهرة- (مصراوي):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، إن طرفي الحرب في اليمن اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وأضاف، بحسب رويترز، أن الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية. وسيجري بحث إطار سياسي في جولة مقبلة من الاجتماعات من المقرر عقدها في يناير كانون الثاني.

ووصل جوتيريش في وقت متأخر أمس الأربعاء إلى السويد، حيث تُعقد المحادثات.

ومساء الأربعاء، أعلن وفد جماعة الحوثي، المشارك في مشاورات السويد، التوصل لاتفاق حول ملف مدينة الحديدة، غربي اليمن، إضافة لاتفاق مبدئي على ملف مطار صنعاء.

وقال عضو الوفد الحوثي جمال عامر، في تصريحات صحفية، إن جماعته وافقت على الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وانسحاب كل الأطراف من مدينة الحديدة بإشراف لجنة أممية.

وأوضح أن وفد الحوثيين وافق على أن تشرف الأمم المتحدة على ميناء مدينة الحديدة، وبقية الموانئ.

وتم التوصل لاتفاقات لتبادل الأسرى واستئناف صادرات النفط والغاز لدعم خزائن البنك المركزي، وقال أفراد من الوفدين إن "الإيرادات ستستخدم لدفع الأجور في جميع أنحاء اليمن".

والطرفان متفقان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء، الذي يمثل خط الإمداد الأساس للحوثيين، لكنهما مختلفان بشأن من ينبغي أن يدير المدينة.

ويريد الحوثيون إعلان الحديدة منطقة محايدة، بينما تعتقد حكومة هادي أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرتها.